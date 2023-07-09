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Крымский мост, после предотвращенной попытки террористического удара со стороны Украины, возобновил свою работу, но за это время количество транспорта значительно выросло с обеих сторон Керченского пролива.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на 10 километров. Время ожидания - около трех часов. Со стороны Керчи машин меньше. Ждать нужно не менее двух часов. Такое количество автомобилей успело собраться после кратковременного перекрытия движения на путепроводе. По сообщениям министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, открыты дополнительные пункты досмотра для сокращения пробки.

«Хочешь, не хочешь, я ждать буду… будет все хорошо», - поделился один из водителей.

Обстановку на дороге контролируют сотрудники ДПС. Легковым машинам можно ехать по левой полосе. Правая стараются держать свободной для транспорта экстренных служб. Застрявшим в пути раздают воду.

Ранее пробка, образованная в районе Крымского моста из-за кратковременной приостановки движения, стала увеличиваться в обе стороны.