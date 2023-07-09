В Брянской области сбили две украинские ракеты
Согласно словам главы региона, пострадавших нет.
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
Силами противовоздушной обороны России были сбиты две украинские ракеты в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ», - написал в своем Telegram-канале глава Брянской области.
Александр Богомаз сообщил, что одна из ракет в результате падения полностью разрушила пилораму в поселке Бытошь. Согласно его словам, пострадавших нет.
Ранее украинские националисты выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО. Атака со стороны украинской армии произошла около полудня.