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В Брянской области сбили две украинские ракеты

Игнат Далакян
18:20 09.07.2023
Согласно словам главы региона, пострадавших нет.
В Брянской области сбили две украинские ракеты
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Силами противовоздушной обороны России были сбиты две украинские ракеты в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ», - написал в своем Telegram-канале глава Брянской области.

Александр Богомаз сообщил, что одна из ракет в результате падения полностью разрушила пилораму в поселке Бытошь. Согласно его словам, пострадавших нет.

Ранее украинские националисты выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО. Атака со стороны украинской армии произошла около полудня.

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