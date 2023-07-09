Спасатели эвакуировали застрявших на Эльбрусе туристов

Спасатели доставили туристов на высоту 3 800 метров, где они отказались от дальнейшей помощи.

© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Группа туристов не могла спуститься с высоты 5 300 метров на Эльбрусе из-за сложных погодных условий.

На запрос о помощи отреагировали в экстренных службах, пять человек и единица техники выдвинулись на место происшествия.

Туристы были доставлены на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались, сообщили в экстренных службах.

Ранее сотрудники МЧС трижды чуть не попали под лавину, спасая туристов на Эльбрусе. Однако, спасателям удалось вытащить альпинистов, не смотря на маленькие шансы.