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Спасатели эвакуировали застрявших на Эльбрусе туристов

Игнат Далакян
17:03 09.07.2023
Спасатели доставили туристов на высоту 3 800 метров, где они отказались от дальнейшей помощи.
Спасатели эвакуировали застрявших на Эльбрусе туристов
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Группа туристов не могла спуститься с высоты 5 300 метров на Эльбрусе из-за сложных погодных условий.

На запрос о помощи отреагировали в экстренных службах, пять человек и единица техники выдвинулись на место происшествия.

Туристы были доставлены на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались, сообщили в экстренных службах.

Ранее сотрудники МЧС трижды чуть не попали под лавину, спасая туристов на Эльбрусе. Однако, спасателям удалось вытащить альпинистов, не смотря на маленькие шансы.

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