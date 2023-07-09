Движение по Крымскому мосту возобновили после приостановки

По имеющимся данным, движение по Крымскому мосту было возобновлено после того, как в районе Керчи была сбита крылатая ракета.

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Автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено после недолгой приостановки. Об этом сообщает министр транспорту Республики Крым Николай Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено!», - пишет он в своем Telegram-канале.

Проезд по Крымскому мосту в обе стороны был закрыт днем 9 июля. Ранее Николай Лукашенко написал, что в районе Керчи силами российского ПВО была сбита крылатая ракета. Также об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее Украина признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Замминистра обороны страны Анна Маляр опубликовала в своем Telegram-канале запись, в которой указала, что удар по мосту был нанесен с целью «нарушить россиянам логистику».