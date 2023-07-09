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Инфекционист Мескина рассказала о местах с повышенным риском заражения менингитом

Вероника Волосунова
16:33 09.07.2023
Инфекционист Мескина сообщила о повышении рисков заражения менингитом при образовании новых коллективов, когда дети едут в лагерь, а студенты начинают жить в общежитиях.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В новых коллективах повышаются риски носительства менингококка, особенно это касается детских лагерей и студенческих общежитий. Об этом рассказала Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний.

«Носительство менингококка повышается, когда или дети, или подростки собираются во вновь созданный коллектив, например, в лагерь. Или когда подростки собрались из разных мест и поступают в учебные учреждения и проживают в общежитии», - рассказала Мескина.

По словам Мескиной, во всех этих ситуациях носительство менингококка резко повышается. Кроме того, отметила инфекционист, существуют исследования, которые доказали, что на распространение менингита влияет количество спящих в одной комнате человек.  

«Одним из факторов передачи менингококковой инфекции является тот факт, когда в одной спальне спит больше трех человек, а в хостелах в одной спальне спит и шесть, и десять человек. Это уже показатель тесноты контакта, когда в одной спальне спит больше трех человек. Это крайне важный момент», - рассказала Мескина.

Инфекционист Мескина также рассказала, может ли менингит распространяться через посылки, сколько времени менингококк живет во внешней среде и как он передается от человека к человеку.

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