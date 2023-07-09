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Инфекционист Мескина рассказала, может ли менингит распространяться через посылки

Вероника Волосунова
15:30 09.07.2023
По словам инфекциониста Мескиной, менингококк не может передаваться через посылки, если они находились в пути более часа, так как живет во внешней среде всего 30 минут.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Поскольку во внешней среде менингококк живет всего 30 минут, то шансы его передачи через посылки, которые находятся в пути более часа, почти равны нулю. Об этом рассказала Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний.

«Менингококк очень нестойкий во внешней среде. Он погибает от комнатной температуры буквально за 30 минут. То есть, если хотя бы больше часа посылка ехала, то риск заражения через посылку практически нулевой», - рассказала Мескина.

Мескина объяснила, что при передаче менингита от человека к человеку большое значение имеет близкий контакт.

«Она (менингококковая инфекция - Прим. Ред.) передается как обычная респираторная инфекция. Но учитывая, что менингококк - это возбудитель, который плохо переносит внешнюю среду, имеет значение тесный контакт», - добавила профессор.

Профессор отметила, что главным образом речь идет о насморке - если человек руками вытирает нос, даже при помощи платка, он «этими руками своими может разносить менингококк».

«Если кто-то очень тесно контактирует, непосредственным образом потрогал, например, ту поверхность, за которую держался больной, и тут же поднес свою грязную руку к носу, к лицу, то он может перенести менингококк в свои респираторные пути», - заключила профессор Мескина.

Ранее стало известно, что число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до 15. Через сотрудников Ozon менингит распространился среди работников «Уралхиммаша», с которыми они вместе жили в хостеле.

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