Число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до 15

Через сотрудников Ozon менингит распространился среди работников «Уралхиммаша», с которыми они вместе жили в хостеле.

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В Екатеринбурге пока не удается остановить распространение менингококковой инфекции: число заразившихся опасным вирусом после вспышки менингита среди сотрудников местного пункта Ozon растет.

По данным Минздрава Свердловской области на 9 июля, госпитализировать пришлось 15 человек, двое суток назад в больницах находились 8 пациентов с этим диагнозом. О новых заболевших сообщил ТАСС.

Данные эпидемиологического расследования показывают, что распространение заболевания идет через контакты сотрудников Ozona.

«В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены еще два заболевших среди сотрудников распределительного центра "Озон", а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО "Уралхиммаш" (заводчане проживали с сотрудниками "Озона" в одном хостеле)», - пояснили в Роспотребнадзоре.





Ранее сообщалось, что из-за менингита в начале июля в Екатеринбурге погибли двое сотрудников компании Ozon: медики отметили стремительное развитие инфекции, унесшей за сутки после заражения жизни 21-летней девушки и 46-летнего мужчины. Состояние госпитализированных с менингитом пациентов медики оценивают как стабильное.