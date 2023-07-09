В Анапе из-за шторма продлили запрет на купание

На пляжах поставили красные флаги, обозначающие, что заходить в воду опасно.

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На пляжах Анапы второй день запрещено купание, запрет продлили из-за шторма и донного течения. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии города.

«В Анапе продолжает действовать запрет на купание», - сообщает мэрия.

На пляжах города установлены красные флаги, обозначающие, что заходить в воду опасно. При этом снять ограничения могут в любой момент, когда погодные условия изменятся к лучшему и шторм прекратится.

Ранее запрет на купание в море ввели в Сочи. В городе действует штормовое предупреждение, существует опасность формирования смерчей над морем.