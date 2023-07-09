Силовики задержали в Новгороде подозреваемого, спрятавшего тело девушки в бочке

Версия следствия такова: мужчина задушил сожительницу ручкой от сумки в начале июня во время ссоры с ней на почве ревности.

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Подозреваемый в убийстве своей девушки задержан правоохранителями в Великом Новгороде. Они обнаружили тело девушки в бочке на балконе. Информацию сообщило Следственное управление СК России по Новгородской области.

Следователи рассказали, что 7 июля получили сведения об обнаружении тела девушки 2000 года рождения на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде «с признаками насильственной смерти».

Они задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства данной девушки. Он, как заявили следователи, полностью признал свою вину, арестован, участвует в следственных действиях. Согласно версии следствия, он задушил сожительницу ручкой от сумки в начале июня во время ссоры на почве ревности.

«Спустя несколько дней мужчина спрятал тело девушки в бочку и вместе со своим знакомым вынес на балкон. При этом он пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц подозреваемый переехал с данной квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сегодня сотрудниками полиции», - опубликована информация в Telegram-канале ведомства.

Несколькими днями ранее мы сообщали, что тело убитой 23-летней девушки, завернутое в целлофан, нашли в бочке на балконе квартиры, в которой она жила. Правоохранительные органы получили заявление ее матери. Она сказала об исчезновении дочери, переставшей отвечать на звонки.