В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело 23-летней девушки
Тело убитой 23-летней девушки нашли на балконе седьмого июля в Великом Новгороде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ региона.
«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», - следует из сообщения.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, с заявлением об исчезновении дочери, переставшей отвечать на звонки, обратилась мама девушки. В квартире, где проживала девушка, полицейские нашли на балконе металлическую бочку - в ней и лежало тело, обернутое целлофаном. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В прошлом году тело пропавшей в Москве 23-летней модели нашли в чемодане в Липецке. Подозреваемого в убийстве задержали на месте обнаружения ее тела.