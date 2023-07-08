В Великом Новгороде на балконе в бочке нашли тело 23-летней девушки

Тело убитой 23-летней девушки, завернутое в целлофан, нашли в бочке на балконе квартиры, в которой она жила.

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Тело убитой 23-летней девушки нашли на балконе седьмого июля в Великом Новгороде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ региона.

«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», - следует из сообщения.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, с заявлением об исчезновении дочери, переставшей отвечать на звонки, обратилась мама девушки. В квартире, где проживала девушка, полицейские нашли на балконе металлическую бочку - в ней и лежало тело, обернутое целлофаном. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В прошлом году тело пропавшей в Москве 23-летней модели нашли в чемодане в Липецке. Подозреваемого в убийстве задержали на месте обнаружения ее тела.