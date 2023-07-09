Российские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехники
При этом часть вражеской техники подорвалась на минах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских националистов, в том числе поставляемой Западом. Техника противника была уничтожена в ходе безуспешной попытки контрнаступления.
Более 10 единиц техники боевиков, в том числе западного производства, было уничтожено. Часть техники подорвалась на минах, другая часть была поражена ударами наших артиллеристов.
Ранее российские операторы FPV-дронов поразили бронетехнику националистов на Запорожском направлении. Минобороны опубликовало кадры работы наших беспилотников.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.