Армия Российские артиллеристы уничтожили более 10 единиц западной и украинской бронетехники При этом часть вражеской техники подорвалась на минах. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских националистов, в том числе поставляемой Западом. Техника противника была уничтожена в ходе безуспешной попытки контрнаступления. Более 10 единиц техники боевиков, в том числе западного производства, было уничтожено. Часть техники подорвалась на минах, другая часть была поражена ударами наших артиллеристов. Ранее российские операторы FPV-дронов поразили бронетехнику националистов на Запорожском направлении. Минобороны опубликовало кадры работы наших беспилотников. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика