FPV-дроны поразили бронетехнику националистов на Запорожском направлении
Операторы управляют беспилотником от первого лица, они обнаруживают цель и наносят по ней удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские FPV-дроны поразили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. МО РФ показало видео уничтожения объекта противника.
Операторы, управляя беспилотником от первого лица, обнаруживают цель и наносят по ней сокрушительный удар. Малые размеры FPV-дронов и высокая скорость не оставляют шансов противнику.
Ранее экипажи Ка-52 «Аллигатор» поразили бронеобъект националистов на Южно-Донецком направлении. Украинский бронетранспортер был атакован высокоточным оружием и полностью уничтожен.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.