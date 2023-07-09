FPV-дроны поразили бронетехнику националистов на Запорожском направлении

Операторы управляют беспилотником от первого лица, они обнаруживают цель и наносят по ней удар.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские FPV-дроны поразили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении. МО РФ показало видео уничтожения объекта противника.

Операторы, управляя беспилотником от первого лица, обнаруживают цель и наносят по ней сокрушительный удар. Малые размеры FPV-дронов и высокая скорость не оставляют шансов противнику.

Ранее экипажи Ка-52 «Аллигатор» поразили бронеобъект националистов на Южно-Донецком направлении. Украинский бронетранспортер был атакован высокоточным оружием и полностью уничтожен.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.