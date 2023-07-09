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В Бразилии 14 человек погибли при обрушении дома

Елизавета Егорова
00:17 09.07.2023
При обрушении дома в Бразилии погибли 14 человек, еще трое госпитализированы.
© Видео: @CyclistAnons Twitter © Фото: @CyclistAnons Twitter
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В бразильском городе Ресифи при обрушении дома погибли 14 человек, ранее числившиеся пропавшими без вести. Из них 13 спасатели нашли уже мертвыми, а один скончался в больнице.

«Число погибших в результате обрушения дома в Ресифи достигло 14 человек. Тринадцать пострадавших были найдены погибшими, один скончался в больнице. Сведений о других пропавших без вести нет», - написала газета Folha de Sao Paolo.

Во время поисковых работ были также найдены пожилая женщина 65 лет и двое подростков. Все они госпитализированы.

Пропавших без вести искали около 50 спасателей и волонтеры. 

В июне обрушился 13-этажный дом в египетском городе Александрия. Здание находилось в районе Аль-Монтаза. Под завалами оказались посетители супермаркекета.

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