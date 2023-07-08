ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

В городе после обстрела горят рынок и овощная база.

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Украинские боевики обстреляли Шебекино из РСЗО «Град», в результате загорелись центральный рынок и овощебаза. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал глава региона.

Он добавил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, отчего тот загорелся. Помимо этого, горят овощная база и автомобиль.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины региону нанесен ущерб, по предварительной информации, в более чем 20 миллиардов рублей.