Украинские боевики обстреляли Донецк и Светлодарск натовскими снарядами

Утром в субботу 8 июля ВСУ выпустили по Донецку и Светлодарску 13 снарядов.

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Донецк и Светлодарск подверглись обстрелу со стороны Украины утром 8 июля. По данным , представительства ДНР в СЦКК , боевики использовали при артударе 13 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

Как сообщает Telegram-канал представительства, ежедневно фиксирующего преступления киевского режима на территории ДНР, боевики дважды атаковали Петровский район Донецка: в полночь и в 5:30, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Населенный пункт Светлодарск оказался под обстрелом боевиков в 3:10 - ВСУ выпустили три аналогичных снарядов.

Напомним, что 4 июля ВСУ накрыли Донецк и Макеевку в ДНР ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами.