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Двое погибли при взрыве на нефтегазовой платформе Pemex в Мексиканском заливе

Ирина Елагина
09:01 08.07.2023
Взрыв прогремел на платформе Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе вечером 7 июля.
© Видео: XochitlGalvez.twitter © Фото: XochitlGalvez.twitter
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По меньшей мере, двое человек погибли, один пропал без вести и восемь получили ранения различной степени тяжести при взрыве на платформе Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе вечером 7 июля. Информацию об инциденте сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании в Twitter.

На кадрах видео видно, что пламя охватило огромную платформу, вокруг находятся суда противопожарной службы, которые пытаются тушить огонь с помощью воды.

По предварительной информации, возгорание началось платформе Nohoch-A, а затем огонь перекинулся на компрессионную платформу.

В компании подчеркнули, что инцидент произошел на месторождении Кантарелл, которое считается одним из крупнейших в мире, и полагают, что пожар отразится на объемах добычи.

Работы на месте ЧП продолжаются, пришлось эвакуировать более 300 человек.

Напомним, что два года назад, в августе 2021 года взрыв уничтожил морскую платформе Ku-Alpha компании Pemex в ста километрах от города Сьюдад-дель-Кармен. 

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