В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа

На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв, за ним последовал пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным изданий, речь идет о морской платформе компании Pemez, расположенной в ста километрах от города Сьюдад-дель-Кармен. По версии СМИ, в результате инцидента пострадали шесть человек, однако официального подтверждения этих данных в текущий момент нет.

Нефтяная платформа Ku-Alpha входит в состав одного из наиболее крупных мексиканских месторождений, где добывают более 640 тысяч баррелей нефти в сутки. Эксперты утверждают, что запасы месторождения составляют около 4,9 миллиарда баррелей.

Ранее, в июле этого года, на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов.