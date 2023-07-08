Командование ЮВО рассказало Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО

Министр обороны приехал на полигоны ЮВО и проинспектировал условия боевой подготовки контрактников.

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Командование Южного военного округа (ЮВО) доложили министру обороны России Сергею Шойгу, что подготовкой военнослужащих по контракту на полигонах округа занимаются офицеры, имеющие боевой опыт в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На полигонах, куда приехал Шойгу, обучают бойцов мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Сейчас проводится их боевое слаживание в составе подразделений.

В ведомстве подчеркнули, что до этого все контрактники прошли двухнедельную одиночную подготовку.

Ранее сообщалось о приезде Сергея Шойгу на полигоны ЮВО. Он проверил условия боевой подготовки контрактников.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.