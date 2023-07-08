Командование ЮВО рассказало Шойгу о подготовке военных офицерами с опытом СВО
Министр обороны приехал на полигоны ЮВО и проинспектировал условия боевой подготовки контрактников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Командование Южного военного округа (ЮВО) доложили министру обороны России Сергею Шойгу, что подготовкой военнослужащих по контракту на полигонах округа занимаются офицеры, имеющие боевой опыт в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На полигонах, куда приехал Шойгу, обучают бойцов мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Сейчас проводится их боевое слаживание в составе подразделений.
В ведомстве подчеркнули, что до этого все контрактники прошли двухнедельную одиночную подготовку.
Ранее сообщалось о приезде Сергея Шойгу на полигоны ЮВО. Он проверил условия боевой подготовки контрактников.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.