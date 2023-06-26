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Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

07:47 26.06.2023
Министр обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения специальной операции. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве.

В ходе визита глава МО РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Также прошло совещание, на котором Сергей Шойгу отметил эффективность уничтожения боевиков.

Министр обороны поставил задачу продолжать активное ведение разведки для пресечения планов боевиков. Кроме того, он обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск в ходе СВО.

Напомним, в четверг Сергей Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Об этом он доложил российскому президенту Владимиру Путину.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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