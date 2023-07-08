Политолог Самонкин заявил, что российский бизнес отомстит США за санкции продажей акций

По мнению эксперта, США ждет неминуемая расплата за «санкционный раж».

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Российские держатели акций могут устроить экономический хаос в США, если начнут массово продавать акции американских компаний из-за антироссийских санкций. Экономическим прогнозом с 360 поделился председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи ООН Юрий Самонкин.

«Нас пугали санкциями, что наша экономика будет разорвана в клочья, а в итоге получили эффект бумеранга, когда санкции работают не в интересах Соединенных Штатах Америки, а во вред», - заявил эксперт.

Аналитик считает, что в условиях антироссийских санкций «вероятность того, что наши инвесторы будут массово продавать акции, тем самым устроив экономическую неразбериху внутри США, вполне велика».

«Есть другие альтернативные логистические пути, куда российский бизнес приглашают с довольно выгодными условиями», - отметил политолог.

На фоне санкций по словам политолога изменилась дорожная карта российских компаний и предпринимателей в сторону Китая.

Самонкин объяснил, что в условиях санкций поставки обмундирования, оружия и иных боеприпасов киевскому режиму стали для США «последней ниточкой что-то заработать, как-то наладить свою падающую и имеющую огромный внешнеэкономический долг экономику».

Ранее сообщалось, что по прогнозу Федеральной резервной системы США в конце 2023 года в Америке ожидается начало рецессии в экономике с сокращением ВВП.