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Минобороны РФ показало ремонт гусеничной техники военнослужащими ЦВО

06:57 08.07.2023
Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений ремонтируют двигатель за 2-4 суток, после чего техника возвращается в строй.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации проводят полный цикл ремонтно-восстановительных работ гусеничной и колесной техники для постановки ее в строй в кратчайшие сроки. Минобороны показало видео их работы.

Специалисты в ходе проведения капитального ремонта узлов и агрегатов в полевых условиях производят замену вышедших из строя деталей в результате интенсивной эксплуатации техники.

После непосредственно ремонта проводятся испытания, на которых экипажи проводят полную проверку всех узлов и агрегатов боевой техники. На ремонт двигателя у военнослужащих обычно уходит от двух до четырех суток, и по истечении этого времени техника возвращается на поле боя. Кроме этого, специалисты ремонтных подразделений производят изготовление противодроных козырьков по чертежам, разработанных на заводе.

Военные специалисты ремонтных подразделений восстанавливают практически любые повреждения и системы. Они возвращают в бой не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Если модуль серьезно поврежден, его меняют на новый, поставленный прямо с завода.

Ранее российские военнослужащие отразили атаки украинских боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В результате удара ВС РФ были уничтожены украинские гаубицы «Мста-Б» и М777.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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