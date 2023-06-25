Российские военные отразили атаки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВС РФ нанесли удары в районе населенных пунктов Макаровка, Ровнополь, Нескучное, Новодонецкое, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Новоселовка и Каменское.

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На Запорожском и Южно-Донецком направлениях российские военнослужащие группировки «Восток» отразили атаки украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

На Южно-Донецком направлении, в районе Нескучного, армейская авиация ликвидировала бронированные машины и поразила скопления живой силы противника. Аналогичных успехов удалось достичь артиллерии в районе Новодонецкого. Также там был уничтожен один пикап.

«На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями отражена атака противника, наступавшего силами до роты в районе населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила», - сообщил Чехов.

В районе Новоданиловки российские военнослужащие при помощи гаубичной артиллерии уничтожили пикап с националистами. В то же время в районе Малой Токмачки был уничтожен минометный расчет, а в районе Белогорья и Новоселовки - гаубицы «Мста-Б» и М777.

«Вертолетами армейской авиации уничтожены БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена САУ в районе Каменского», - добавил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Ранее кадры удара вертолета Ка-52 по вражескому танку на Южно-Донецком направлении показало Минобороны РФ. По танку была выпущена управляемая ракета.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.