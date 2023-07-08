Бойцы РВСН из разных регионов вступили в браки в преддверии Дня семьи, любви и верности

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В преддверии Дня семьи, любви и верности около 20 военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения вступили в брак в гарнизонах, находящихся в различных областях России.

Супружеским парам посчастливилось исполнить первый свадебный танец под живую музыку военных оркестров.

Кроме того, обратили внимание и на те пары, которые заключили браки много лет назад. Их наградили в Домах офицеров за долгую совместную жизнь в любви и верности.

Ранее стало известно, что в подмосковном госпитале имени Бурденко сыграли свадьбу военнослужащий Дмитрий и его невеста Светлана. Девушка приехала в медучреждение сразу после того, как узнала о ранении возлюбленного. Там они и решили пожениться.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.