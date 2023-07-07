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Раненый военнослужащий ВС РФ и его невеста поженились в госпитале имени Бурденко

05:21 07.07.2023
Будущая жена военнослужащего приехала к Дмитрию в госпиталь, как только узнала про его ранение. Пара сразу же решила пожениться.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В подмосковном госпитале имени академика Бурденко состоялась церемония бракосочетания. Новоиспеченная молодая семья состоит из военнослужащего Дмитрия, который сейчас проходит реабилитацию после ранения, и его возлюбленной Светланы.

Свадьба прошла прямо на территории госпиталя, молодые получили свидетельство о регистрации брака под свадебный марш Мендельсона.

На церемонии присутствовали боевые товарищи Дмитрия, персонал и руководство госпиталя. Глава медучреждения поздравил молодоженов и пожелал им долгих лет совместной жизни. По его словам, этот день был особенным не только для Светланы и Дмитрия, но и для самой больницы.

Девушка приехала в Москву, как только узнала о ранении возлюбленного. По приезде они сразу подали заявление в ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке.

После прохождения курсов в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского Дмитрий планирует вернуться к военной службе.

Ранее уроженка Латвии Алина Герлиня вышла замуж за добровольца спецназа «Троя» Владислава Ефремова в Луганске во Дворце счастья. Девушка переехала в Россию после участия в конкурсе «Лидеры России» и предложила открыть специальное направление для иностранцев, которые хотят работать на благо страны.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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