Летчики Ми-28Н пусками ракет уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления противника, танки и другую бронетехнику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Летчики ударных вертолетов Ми-28н ВКС России выпустили ракеты по обнаруженным укрепленным пунктам противника в зоне спецоперации. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей.
Экипаж Ми-28н поразили пункт управления националистов, танки и другую бронетехнику.
Кроме уничтожения целей, в список задач экипажей российской авиации входят сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, поддержка подразделений с воздуха.
Ранее штурмовики Су-25 Восточного военного округа выполнили парные пуски ракет с малых высот. Таким способом они нанесли авиационные удары по военным объектам и технике боевиков.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.