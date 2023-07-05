Штурмовики Су-25 парами уничтожили бронетехнику и полевые позиции противника в зоне СВО
Экипажи штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Боевую работу авиации показало Минобороны РФ.
В зоне проведения СВО военные летчики выполнили пуски ракет парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения они выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Поддерживаем наши войска и способствуем дальнейшему их продвижению. Самое главное - это держать себя в руках и хладнокровие. Мы летаем в зоне СВО в составе пар, а также звеньев. Летаем на предельно малых высотах, для того, чтобы исключить попадание в зону действия ПВО противника. Необходимо вести постоянную осмотрительность во избежание столкновения с естественными и искусственными препятствиями», - рассказал летчик Су-25.