Штурмовики Су-25 парами уничтожили бронетехнику и полевые позиции противника в зоне СВО

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Он добавил, что после нанесения ударов экипаж выполняет энергичный маневр выхода из атаки с применением тепловых ловушек для того, чтобы исключить попадание ракеты с тепловой головкой самонаведения.

В результате пусков экипажи уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника. После боевого задания специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному вылету.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.