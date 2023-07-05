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Штурмовики Су-25 парами уничтожили бронетехнику и полевые позиции противника в зоне СВО

05:40 05.07.2023
После нанесения ударов летчики выполнили маневр выхода из атаки с применением тепловых ловушек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Боевую работу авиации показало Минобороны РФ.

В зоне проведения СВО военные летчики выполнили пуски ракет парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения они выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Поддерживаем наши войска и способствуем дальнейшему их продвижению. Самое главное - это держать себя в руках и хладнокровие. Мы летаем в зоне СВО в составе пар, а также звеньев. Летаем на предельно малых высотах, для того, чтобы исключить попадание в зону действия ПВО противника. Необходимо вести постоянную осмотрительность во избежание столкновения с естественными и искусственными препятствиями», - рассказал летчик Су-25.

© Минобороны РФ

Он добавил, что после нанесения ударов экипаж выполняет энергичный маневр выхода из атаки с применением тепловых ловушек для того, чтобы исключить попадание ракеты с тепловой головкой самонаведения.

В результате пусков экипажи уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника. После боевого задания специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному вылету.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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