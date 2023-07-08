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В Запорожской области российские танкисты под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожили несколько бронемашин украинских боевиков за небольшой отрезок времени. Бои проходили на Времевском выступе. В результате среди боевиков была посеяна паника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск», - сообщил начальник пресс-центра Чехов.

Он добавил, что старший сержант Плотников уверенно командовал своим экипажем, участвуя в боевых действиях на одном из самых сложных участков зоны проведения СВО. Вместе с тем его экипаж неоднократно эвакуировал поврежденную российскую технику и раненных.

Начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал о поражении места сосредоточения резервов украинского нацформирования «Кракен» в районе Дзержинского. Также был сорван прорыв украинских штурмовиков на Донецком направлении в районе Майорска.