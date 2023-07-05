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Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»

Ирина Елагина
09:33 05.07.2023
Украинский боевик рассказал, как ВС РФ отразили наступление «Кракен» на Артемовском направлении и взяли его в плен.
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
© Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие взяли в плен украинского боевика - известного спортсмена, чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, воевавшего в составе разведывательно-диверсионного подразделения ГУР «Кракен». С военнопленным удалось поговорить корреспонденту РИА новости.

«Из Часова Яра мы пересели на БМП-1 - четыре машины - и приехали непосредственно на позиции Вооруженных сил России. В первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», - рассказал военнопленный.

По словам Приходько, боевики «Кракена» заблудились и снова вышли на российские позиции, завязался бой, трое боевиков были убиты («200»), один ранен («300»).

«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое - 200 на том месте, где меня взяли в плен, один - 300-й, но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», - уточнил военнопленный.

Он признался, что до службы в рядах ВСУ 15 лет занимался профессионально боксом, стал призером чемпионата мира по кикбоксингу в категории фулл-контакт, но оставил большой спорт из-за конфликта с тренером и пошел воевать, так как без военного билета на Украине сейчас не устроиться на работу.

Ранее Минобороны сообщало о поражении пунктов дислокации нацбатальона «Кракен» под Харьковом.

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