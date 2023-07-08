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Байден оговорился, предложив России «разумный путь соответствия требованиям НАТО»

Марина Крижановская
03:40 08.07.2023
Президент США оговорился, говоря о возможностях получения членства Украины в военном блоке НАТО.
Байден оговорился, предложив России «разумный путь соответствия требованиям НАТО»
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку. Он рассказывал почему Украина не готова стать членом Североатлантического альянса. Однако во время интервью назвал Украину Россией.

«Мы должны предложить разумный путь России, извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», - заявил он корреспонденту CNN Фариду Закарии.

Байден добавил, что его страна и союзники продолжат поставлять необходимое украинскому президенту оружие, «обеспечивать Зеленского и его силы безопасностью», но членство Украины в НАТО было бы преждевременным. Также Байден отметил, что этот вопрос будет одним из ключевых на предстоящем саммите в Литве.

«Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Например, если вы это сделали, <...> мы полны решимости задействовать каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Мы воюем с Россией, если это так», - заявил американский президент в интервью.

Немногим ранее Байден рассказал, как ему далось решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Он сообщил, что они кончились и у украинцев, и у американцев их мало. Поэтому он принял решение передать эти боеприпасы на переходный период.

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