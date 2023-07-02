Бойцы группировки «Юг» уничтожили станцию связи Starlink и пункт управления дронами ВСУ

Кроме того, группировка войск отразила атаку украинских штурмовиков.

© Фото: РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных Сил РФ уничтожили в зоне спецоперации украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты», - сообщил Астафьев.

Кроме того, группировка войск отразила атаку украинских штурмовиков. На прорыв пошли около 70 националистов при поддержке танков и БМП. Мощным огнем наступление врага было остановлено.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Аркадия Басалаева, который одним из первых заметил группу летящих дронов-камикадзе ВСУ. Метким огнем барражирующие боеприпасы были уничтожены, взорвались в воздухе, не достигнув российских позиций.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.