Коалиция по кассетным боеприпасам шокирована решением США передать Киеву данное вооружение

Отмечено, что украинская территория уже масштабно загрязнена «взрывоопасными пережитками и наземными минами».

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Добивающаяся запрета на использование кассетных боеприпасов Коалиция по кассетным боеприпасам сообщила о своем потрясении принятым решением США поставить их Украине. В организации заявили, что данный шаг поспособствует увеличению жертв среди мирных украинских жителей. Об этом заявил заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам Пол Хэннон.

«Решение администрации президента США Джо Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди украинского мирного населения, как немедленно после их применения, так и в течение многих лет», - приводит РИА Новости слова Хэннона.

Он также отметил, что поставка кассетных боеприпасов усугубит «и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами». Зампредседателя правления коалиции призвал государства-участники Конвенции по кассетным боеприпасам выступить против передачи и использования данного типа вооружения.

Напомним, в пятницу вечером США заявили о своем намерении передать кассетные боеприпасы киевскому режиму. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна будет использовать их только на своей территории.

В ООН негативно отнеслись к данному решению США. Генсек организации Антониу Гутерриш хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции.