Маск назвал Цукерберга «змеенышем» из-за кражи идеи Twitter

По словам Маска, «змееныш» Цукерберг просто скопировал и вставил то, что бизнесмен приобрел за 44 миллиарда долларов.

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Американский бизнесмен и владелец социальной сети Twitter Илон Маск обвинил Марка Цукерберга, запустившего аналог Twitter Threads*, в плагиате. По словам Маска, он потратил несколько десятков миллиардов долларов, а Цукерберг просто украл идею бесплатно.

«Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение, и теперь змееныш просто решил скопировать и вставить. Теперь это личное. Увидимся в клетке, Цук», - написал миллиардер в Twitter.

Ранее Илон Маск написал, что бой между ним и Цукербергом может произойти в Колизее, после того как Цукерберг изъявил желание создать аналог Twitter.

*Threads - соцсеть, принадлежащей признанной экстремистской в России компании Meta.