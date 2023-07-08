Армия Военнослужащие ЗВО протестировали новую форму в приближенных к боевым условиях Марина Крижановская Наталья Панталёва Комплекты полевого обмундирования изготовлены с учетом условий в зоне спецоперации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Всех участников спецоперации переодевают в новую форму. Летний комплект содержит тактическую куртку, брюки, рубаху, обувь для разных погодных условий и кепку. Расцветка «мультикам» обеспечивает высокую степень маскировки. Раньше у солдат, как правило, были обычные брюки с парой карманов. Теперь они стали практичнее. В любую погоду бойцы выполняют боевые задачи: штурмуют опорные пункты, окопы и блиндажи. При этом военнослужащие ведут огонь из различных видов оружия и техники, бросают ручные гранаты. В условиях максимально приближенных к боевым действиям военнослужащие проверяют надежность и прочность новой формы. «Мы испытывали новые образцы формы, которую нам предоставили. Хочется отметить лучшую сторону. Правда: она качественная, она хорошая, она удобная, она многофункциональная - выводит влагу, согревает и так далее. Ее сейчас нам выдали. Хочется поблагодарить руководство за то, что принято было такое решение нас переодеть», - поделился впечатлением военнослужащий с позывным «Артист». © ТРК «Звезда» Новую форму создавали с учетом пожеланий участников спецоперации. Небольшое количество комплектов передавали в разные подразделения, тестировали и постепенно дорабатывали. Заместитель командира военной части по тылу Иван рассказал об особенностях формы. «Данный комплект летнего белья нательного выполнен из высококачественных материалов. Обеспечивает отведение влаги при выполнении боевых задач. Брюки также оснащены текстильными накладками и защитой наколенных суставов... Дополнительно вставляются еще и пластмассовые накладки для исключения травматизма коленных суставов», - показал он на примере одетого бойца. Иван рассказал и о новой обуви для военнослужащих. Ботинки летние выполнены из высококачественных материалов, очень эргономичные и удобные при носке. Их можно использовать при влажной погоде, они имеют защищенные носы. Второй вариант обуви - кроссовки летние. В них вставлена стелька на воздушной подушке, что обеспечивает удобство при ношении и отведении влаги от стопы. Ранее начальник вещевой службы соединения ЗВО с позывным «Энгельс» рассказал об особенностях ботинок, которые носят участвующие в спецоперации бойцы. Каждая пара оснащена ортопедической стелькой, мембраной и дышащей сеткой. Экспертное мнение и аналитика