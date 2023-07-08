Военнослужащие ЗВО протестировали новую форму в приближенных к боевым условиях
Всех участников спецоперации переодевают в новую форму. Летний комплект содержит тактическую куртку, брюки, рубаху, обувь для разных погодных условий и кепку. Расцветка «мультикам» обеспечивает высокую степень маскировки. Раньше у солдат, как правило, были обычные брюки с парой карманов. Теперь они стали практичнее.
В любую погоду бойцы выполняют боевые задачи: штурмуют опорные пункты, окопы и блиндажи. При этом военнослужащие ведут огонь из различных видов оружия и техники, бросают ручные гранаты. В условиях максимально приближенных к боевым действиям военнослужащие проверяют надежность и прочность новой формы.
«Мы испытывали новые образцы формы, которую нам предоставили. Хочется отметить лучшую сторону. Правда: она качественная, она хорошая, она удобная, она многофункциональная - выводит влагу, согревает и так далее. Ее сейчас нам выдали. Хочется поблагодарить руководство за то, что принято было такое решение нас переодеть», - поделился впечатлением военнослужащий с позывным «Артист».