Армия Начальник вещевой службы показал специальные ботинки для бойцов в зоне СВО Каждая пара ботинок снабжена ортопедической стелькой и средствами ухода. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие в зоне специальной операции получили особые ботинки. Об особенностях обуви рассказал начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным «Энгельс». «Материал верха комбинированный, а именно нубук и дышащая сетка. Она вшита по бокам, а также на носке. Внутри ботинок имеет ортопедическую стельку, ноге военнослужащего будет удобно. Ботинки не промокают, имеют в своем составе специальный спрей для обработки и щетку для ухода. Внутри мембрана, ноге всегда комфортно, она не будет потеть», - рассказал «Энгельс». Ранее бойцы «Западной» группировки войск в зоне спецоперации получили комплекты нового обмундирования. В комплект входят боевая рубаха, брюки и куртка. Форма выполнена из современных комбинированных материалов и отвечает повышенным требованиям бойцов. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Барнов. Экспертное мнение и аналитика