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Начальник вещевой службы показал специальные ботинки для бойцов в зоне СВО

04:15 30.06.2023
Каждая пара ботинок снабжена ортопедической стелькой и средствами ухода.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие в зоне специальной операции получили особые ботинки. Об особенностях обуви рассказал начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным «Энгельс».

«Материал верха комбинированный, а именно нубук и дышащая сетка. Она вшита по бокам, а также на носке. Внутри ботинок имеет ортопедическую стельку, ноге военнослужащего будет удобно. Ботинки не промокают, имеют в своем составе специальный спрей для обработки и щетку для ухода. Внутри мембрана, ноге всегда комфортно, она не будет потеть», - рассказал «Энгельс».

Ранее бойцы «Западной» группировки войск в зоне спецоперации получили комплекты нового обмундирования. В комплект входят боевая рубаха, брюки и куртка. Форма выполнена из современных комбинированных материалов и отвечает повышенным требованиям бойцов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Барнов.

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