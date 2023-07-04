Подземные толчки ощущались в ряде регионов Азербайджана, в том числе в столице - Баку.

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В Каспийском море у побережья Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Толчки ощущались в ряде регионов страны, в том числе в столице - Баку.

«В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7», - сообщило агентство АПА.

Однако другие источники сообщают о несколько иной магнитуде. Так МЧС по Дагестану рассказало РИА Новости, что магнитуда сейсмособытия составила 5,9, а сейсмологи из EMSC заявили, что эта величина равняется 5,4.

Несколько месяцев назад в Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4. Оно произошло на глубине 60 метров.