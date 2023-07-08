В стране и мире На колесе обозрения «Солнце Москвы» эвакуировали людей из-за замыкания Елизавета Егорова Для эвакуации посетителей аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ использовали резервный генератор. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: В субботу 8 июля колесо обозрения на ВДНХ «Солнце Москвы» вновь прекратило свою работу из-за замыкания. На данный момент аттракцион временно не работает. ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы, что посетители колеса обозрения были выведены при помощи запуска резервного генератора. С начала июля аттракцион останавливается уже во второй раз. Первый сбой произошел 2 июля. Посетителям пришлось пробыть в кабинках полчаса, пока их не эвакуировали. Экспертное мнение и аналитика