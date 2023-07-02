Колесо обозрения на ВДНХ с посетителями внутри сняли во время сбоя работы

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На ВДНХ остановилось колесо обозрения высотой 140 метров, кадры с места оказались в распоряжении «Звезды».

По данным «Коммерсанта», посетители аттракциона пришлось провести в кабинах примерно полчаса, на данный момент люди эвакуированы. Сейчас колесо снова работает.

Аттракцион мог перестать работать из-за технической неисправности, предварительно, речь идет о сбое энергоснабжения колеса, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Напомним, «Солнце Москвы» - самое высокое колесо обозрения в мире - открылось в сентябре прошлого года. Колесо может вращаться даже при 15-градусных морозах. Кабины оснащены кондиционером, проведено отопление, в некоторых кабинах есть прозрачный пол.