В стране и мире «Видно было, что ей очень больно»: очевидица удара молнии рядом с девушкой в Коломне рассказала о произошедшем Елизавета Егорова По словам очевидицы, пострадавшая не могла ходить и, возможно, потеряла дар речи от шока. © Фото: Telegram, @gorod_podmoskove Читайте нас на: Очевидица, решившая заснять непогоду в Коломне и случайно запечатлевшая девушку, рядом с которой ударила молния, рассказала обстоятельства произошедшего. «Но видно было, что ей очень больно от ожогов. Ей помог мужчина, отес ее внутрь вокзала и положил на скамью», - рассказала очевидица RT. Автор видео добавила, что девушка не могла ходить и, возможно, лишилась дара речи от шока. Напомним, что в подмосковной Коломне от удара молнии в самокат пострадала женщина. Ее доставили в Коломенскую ожоговую больницу. По предварительным данным, у нее диагностировали ожог ступней. Экспертное мнение и аналитика