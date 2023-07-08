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«Видно было, что ей очень больно»: очевидица удара молнии рядом с девушкой в Коломне рассказала о произошедшем

Елизавета Егорова
02:12 08.07.2023
По словам очевидицы, пострадавшая не могла ходить и, возможно, потеряла дар речи от шока.
«Видно было, что ей очень больно»: очевидица удара молнии рядом с девушкой в Коломне рассказала о произошедшем
© Фото: Telegram, @gorod_podmoskove
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Очевидица, решившая заснять непогоду в Коломне и случайно запечатлевшая девушку, рядом с которой ударила молния, рассказала обстоятельства произошедшего. 

«Но видно было, что ей очень больно от ожогов. Ей помог мужчина, отес ее внутрь вокзала и положил на скамью», - рассказала очевидица RT.

Автор видео добавила, что девушка не могла ходить и, возможно, лишилась дара речи от шока.

Напомним, что в подмосковной Коломне от удара молнии в самокат пострадала женщина. Ее доставили в Коломенскую ожоговую больницу. По предварительным данным, у нее диагностировали ожог ступней.

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