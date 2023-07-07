Женщина пострадала от удара молнии в самокат в Коломне

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В подмосковной Коломне вечером в пятницу прошли сильные дожди и грозы. В результате непогоды от удара молнии пострадала женщина.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадавшую доставили в Коломенскую ожоговую больницу. Уточняется, что молния ударила в самокат. По предварительным данным, у женщины ожог ступней.

Напомним, что сегодня в Коломне из-за мощного ливня затопило подъезды и улицы города. Один находчивый местный житель достал желтый надувной матрас и лежал на нем, как в море.