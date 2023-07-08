На фестивале в Германии из-за беспорядков пострадали 26 полицейских

Как сообщает Spiegel, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ, так как посетители бросали в них камни и бутылки.

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Во время проведения фестиваля Эритреи в немецком городе Гисен вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали 26 полицейских. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Коллеги подверглись массовому нападению, их забрасывали камнями, бутылками, дымовыми шашками», - рассказали в полиции.

Отмечается, что 26 полицейских получили ранения. Проведение фестиваля в Гиссене вызывает споры по ряду причин, в том числе из-за проведения политических лекций на изначально заявленном как семейное мероприятии и по причине близости организаторов к правительству африканского государства, добавили в издании. Проведение фестиваля в 2022 году также не обошлось без массовых беспорядков.

По информации издания, городские власти запрещали проведение фестиваля, однако суд отменил это решение. К приезду потенциально агрессивных противников мероприятия готовились около тысячи полицейских. При столкновении с демонстрантами полиция использовала дубинки, перцовые баллончики и водомет. В результате задержаны более 200 человек.

Ранее во Франции полиции разрешили слежку за гражданами через телефоны, чтобы остановить массовые беспорядки в стране после убийства полицейским подростка-мигранта.