Во Франции разрешили полиции слежку за гражданами через телефоны из-за беспорядков

Правительство Франции пошло на пошло на беспрецедентные меры, чтобы остановить массовые беспорядки в стране после убийства подростка-мигранта.

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Французской полиции разрешат следить за подозреваемыми через их смартфоны и компьютеры. Национальное собрание одобрило нововведение, которое позволит активировать удаленный доступ к устройствам и незаметно для владельцев узнавать, где они находятся, о чем говорят и знакомиться с сохраненными фото и видео. Инициатива властей принята на фоне масштабных беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими подростка-алжирца - ущерб от них перевалил за миллиард евро. Как во Франции пытаются обуздать хаос, разбирался Дмитрий Антипов.

Протесты во Франции продолжаются вторую неделю. Правительство вводит новые меры по борьбе с митингующими, пытаясь предотвратить новую волну столкновений. На данный момент задержали более 3 тысяч человек.

«Мы намерены принять важные решения в ближайшие недели, которые будут рассчитаны на длительное время», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Уже в скором времени французская полиция сможет вести слежку за гражданами через их телефоны, эта мера позволит дистанционно активировать камеру, микрофон и определять геолокацию обладателей смартфонов. Кроме того, правительство сможет приостанавливать работу интернет-сервисов и социальных сетей по своему усмотрению. О том, будет ли максимальный срок у таких ограничений, и понадобится ли для их введения решение суда, авторы инициатив не сообщают.

«Речь не идет о блокировке, о введении кнопки "включения-выключения" социальных сетей по решению властей. Смысл политики, которую мы ведем, не в этом. Но в некоторых случаях государство должно иметь возможность контролировать различные средства, когда они используются злоумышленниками», - отметил Оливье Веран, официальный представитель правительства Франции.

Кроме интернет-сервисов во французском правительстве решили бороться и с фейерверками. Во время протестов бунтующие активно применяли пиротехнику для борьбы с полицией и жандармерией и для поджогов машин и госучреждений.

«В преддверии 14 июля я дал префектам четкие указания с целью усилить борьбу против петард и против всех пиротехнических изделий», - сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Всего по последним сообщениям протестующие уже нанесли ущерб более чем на миллиард евро, сожгли более 12 тысяч автомобилей, и 4 тысяч зданий. При этом на встрече с мэрами французских городов в Елисейском дворце главы муниципалитетов остались недовольны предлагаемыми мерами поддержки. А французская пресса в своих статьях упрекает президента в том, что он уделяет внимание только экономическому аспекту , игнорируя тему расовой нетерпимости и необходимость полицейской реформы в стране.