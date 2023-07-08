В стране и мире Сильный ветер мешает потушить мебельный цех в Волгоградской области Игнат Далакян Согласно предварительным данным, пострадавших нет. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В городе Волжское Волгоградской области горит мебельный цех. Об этом сообщили в городской администрации. МЧС России сообщает, что на месте тушения пожара задействовано 48 человек и 18 единиц техники. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Сообщается, что пожар распространился на площади 1000 кв. м. Тушению огня мешает сильный ветер. Ранее крупный пожар случился в Краснодаре. Загорелись 200 «квадратов» одноэтажного торгового здания на Ростовском шоссе. Экспертное мнение и аналитика