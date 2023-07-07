Крупный пожар произошел в Краснодаре
По предварительным данным, горит 200 «квадратов» одноэтажного торгового здания.
© Видео: Тимофей Сычев, ЧП Краснодар | новости, ВКонтакте © Фото: Тимофей Сычев, ЧП Краснодар | новости, ВКонтакте
В Краснодаре на видео попал крупный пожар на Ростовском шоссе. Соответствующие кадры опубликовал местный житель Тимофей Сычев в сообществе «ЧП Краснодар | новости» во ВКонтакте.
Как сообщает сообщество «ЧП Краснодар | новости», горящее здание является торговым. Пламя охватило 200 «квадратов». На месте работают 68 человек и 24 единицы техники экстренных служб.
На кадрах видно, что над горящим зданием поднимаются клубы черного дыма. Подробности произошедшего уточняются.
По словам очевидцев в соцсетях, предположительно, горит чайхана.
Ранее в Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ». По словам очевидцев, дым от пожара заполнил все близлежащие улицы.