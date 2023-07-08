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Глава ОКР Поздняков сообщил, что Россия не получала приглашения на Азиатские игры

Вероника Волосунова
22:12 08.07.2023
По словам главы ОКР Позднякова, за последние месяцы было не мало спекуляций о допуске россиян к международным турнирам, но многие так и остались словами.
Глава ОКР Поздняков сообщил, что Россия не получала приглашения на Азиатские игры
© Фото: Светлана Шевченко РИА Новости
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На сегодняшний день Олимпийскому комитету России не поступали сообщения с приглашением спортсменов к участию в Азиатских играх. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«На данный момент ОКР не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», - написал Поздняков.

Глава ОКР добавил, что до начала Азиатских игр остается довольно мало времени, что вызывает вопросы о перспективах полноценной подготовки спортсменов, которая является необходимой для достижения результатов, помимо организационных, финансовых, логистических и прочих условий поездки.

Кроме того, Поздняков обратил внимание на спекуляции на тему допуска спортсменов Белоруссии и России к тем или иным международным соревнованиям, которые в большинстве случае «так и остались словами».

«С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению (представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские Игры - Прим. Ред.) относимся соответствующим образом», - заключил Поздняков.

Ранее глава ОКР Поздняков назвал допуск или недопуск спортсменов на турниры кукольным театром. По его словам, сегодня западные страны своими ситуативными решениями, которые называют «рекомендациями», делают все, чтобы упразднить хартию МОК, правила и принципы которой на протяжении десятилетий чтили спортсмены и члены спортивных сообществ.

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