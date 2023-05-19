Глава ОКР Поздняков назвал допуск или недопуск спортсменов на турниры кукольным театром
Допуск или недопуск спортсменов на соревнования является кукольным театром. Такое заявление сделал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», в котором также принимают участие представители спортивных ведомств Бахрейна, Мали, ОАЭ, Сирии, посольства Египта, а также глава Министерства спорта России Олег Матыцин.
«Большинство, уверен, замечает, что происходит в мировом спорте. Десятилетиями олимпийское и международное спортивное сообщество чтило правила и принципы Олимпийской хартии - основного и универсального спортивного свода правил», - приводит его слова РИА Новости.
Глава ОКР отметил, что сегодня страны Запада своими непоследовательными и ситуативными решениями, называя их «рекомендациями», делают все для упразднения Хартии Международного олимпийского комитета (МОК).
«К сожалению, сегодня допуск или недопуск спортсменов на международные соревнования, ограничения, санкции, условия и критерии - это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели», - сказал Поздняков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает неверным предъявление политических требований к спортсменам для участия в международных соревнованиях. Представитель Кремля отметил, что атлеты должны иметь право на участие в турнирах, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны.