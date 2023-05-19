Глава ОКР Поздняков назвал допуск или недопуск спортсменов на турниры кукольным театром

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Допуск или недопуск спортсменов на соревнования является кукольным театром. Такое заявление сделал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», в котором также принимают участие представители спортивных ведомств Бахрейна, Мали, ОАЭ, Сирии, посольства Египта, а также глава Министерства спорта России Олег Матыцин.

«Большинство, уверен, замечает, что происходит в мировом спорте. Десятилетиями олимпийское и международное спортивное сообщество чтило правила и принципы Олимпийской хартии - основного и универсального спортивного свода правил», - приводит его слова РИА Новости.

Глава ОКР отметил, что сегодня страны Запада своими непоследовательными и ситуативными решениями, называя их «рекомендациями», делают все для упразднения Хартии Международного олимпийского комитета (МОК).

«К сожалению, сегодня допуск или недопуск спортсменов на международные соревнования, ограничения, санкции, условия и критерии - это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели», - сказал Поздняков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает неверным предъявление политических требований к спортсменам для участия в международных соревнованиях. Представитель Кремля отметил, что атлеты должны иметь право на участие в турнирах, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны.