Пляжи Анапы переполнены людьми даже во время штормового предупреждения

Пляжи Анапы переполнены людьми, туристы совсем не боятся заходить в воду.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Несмотря на штормовое предупреждение и запрет на купание, люди не спешат покидать пляжи в Анапе.

Купаться 8 июля категорически запретили из-за шторма и сильного донного течения. Однако туристы так просто от отдыха отказываться не собираются: на пляжах полно народу, заходить в воду люди совсем не боятся.

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