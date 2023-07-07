Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году

Корреспонденты «Звезды» рассказали, как можно отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Море людей на побережье Черного моря. Пляжи Анапы «перегружены» людьми. И здесь не то, что яблоку негде упасть, даже воду не сразу видно. Волны пробиваются сквозь толпу туристов.

Вся прибрежная часть, как полоса препятствий, или даже лабиринт из лежаков, вещей и даже людей. Сумеешь найти выход - окунешься в море.

Борьба за места под солнцем идет не первый день. Юг так и манит туристов со всей России. Поездом, на машине или до Сочи на самолете - прилетают и разъезжаются по побережью. У каждого, кто хочет отдохнуть, уже есть свой маршрут. Чтобы красиво загореть, приходится идти на уловки. Стоя или поперек - кто успел, тот занял кусочек пляжа побольше.

«Место сохранить нереально. Народ идет с самого утра до позднего вечера», - рассказала туристка.

Такого наплыва туристов, кажется, никто не ожидал. Приехало уже больше 150 тысяч человек. Это еще не предел. За весь курортный сезон ожидают почти 4,5 миллиона гостей. Ко встречи готовы все сферы.

«Сейчас, конечно, хороший наплыв. Люди идут, людей очень много. Если бы, наверное, у нас была еще одна гостиница, мы бы были битком», - рассказала Оксана Бештокова, управляющая отелем в Анапе.

Анапа дарит развлечения на любой вкус. На пляже есть морские прогулки и водные аттракционы. А вот в Крыму все по-другому. Но большинство туристов решают просто погреться под ярким солнцем.

Особенность крымских пляжей - иммунитет на столпотворения туристов даже в разгар сезона. Все потому, что многие из них довольно труднодоступные. Вот, к примеру, чтобы попасть на яшмовый красивейшей пляж с чистейшей водой, нужно сперва преодолеть 800 ступеней. Тренировка, которую не каждый осилит. Особенно, когда жара под 30.

Но есть те, кто готов на любые сложности, ведь в Крым едут именно за этим, за новыми впечатлениями, незабываемыми эмоциями.