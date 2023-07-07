В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году

Виктория Косогляденко
Ярослава Коценко
Алина Пчелинцева
22:03 07.07.2023
Корреспонденты «Звезды» рассказали, как можно отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области.  
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Море людей на побережье Черного моря. Пляжи Анапы «перегружены» людьми. И здесь не то, что яблоку негде упасть, даже воду не сразу видно. Волны пробиваются сквозь толпу туристов.

Вся прибрежная часть, как полоса препятствий, или даже лабиринт из лежаков, вещей и даже людей. Сумеешь найти выход - окунешься в море.

Борьба за места под солнцем идет не первый день. Юг так и манит туристов со всей России. Поездом, на машине или до Сочи на самолете - прилетают и разъезжаются по побережью. У каждого, кто хочет отдохнуть, уже есть свой маршрут. Чтобы красиво загореть, приходится идти на уловки. Стоя или поперек - кто успел, тот занял кусочек пляжа побольше.

«Место сохранить нереально. Народ идет с самого утра до позднего вечера», - рассказала туристка.

Такого наплыва туристов, кажется, никто не ожидал. Приехало уже больше 150 тысяч человек. Это еще не предел. За весь курортный сезон ожидают почти 4,5 миллиона гостей. Ко встречи готовы все сферы.

«Сейчас, конечно, хороший наплыв. Люди идут, людей очень много. Если бы, наверное, у нас была еще одна гостиница, мы бы были битком», - рассказала Оксана Бештокова, управляющая отелем в Анапе.

Анапа дарит развлечения на любой вкус. На пляже есть морские прогулки и водные аттракционы. А вот в Крыму все по-другому. Но большинство туристов решают просто погреться под ярким солнцем.

Особенность крымских пляжей - иммунитет на столпотворения туристов даже в разгар сезона. Все потому, что многие из них довольно труднодоступные. Вот, к примеру, чтобы попасть на яшмовый красивейшей пляж с чистейшей водой, нужно сперва преодолеть 800 ступеней. Тренировка, которую не каждый осилит. Особенно, когда жара под 30.

Но есть те, кто готов на любые сложности, ведь в Крым едут именно за этим, за новыми впечатлениями, незабываемыми эмоциями.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Окунуться с головой можно не только в прохладную воду на побережье. Крым очень разный. Марсианские озера с розовой водой, алуштинский Стоунхендж и свои местные Мальдивы на западном побережье. Декорации выдумала сама природа. Красоты манят блогеров, фотографов и артистов.

Неповторимая акустика в крымских пещерах. Там иногда дают концерты и играют классику. Но горы и пещеры Крыма - это, в первую очередь, про восхождения на вершины, от которых захватывает дух. Самый красивый - скалистый южный берег Крыма. Здесь и узнаваемые зубцы Ай-Петри, и склонившаяся к морю медведь-гора Аю-Даг, и отколовшийся утес скала «Дива», которая стала естественным трамплином для спортсменов клифф-дайверов. В лавандовых полях Крыма места столько, что помещается сцена и зрительный зал. Там тоже проходят концерты под открытым небом.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Погулять по полям лаванды можно и в Ростовской области. Туристов тут больше, зато логистика проще. Это место называют русским провансом, хотя оно располагается в степях Ростовской области. Культура прижилась несмотря на не совсем подходящий для лаванды климат. Теперь мы можем наблюдать буйство красок и чувствовать цветочный аромат на правом берегу Дона.

За такими видами в Волгодонской район туристы едут за сотни километров. Устраивают здесь атмосферные вечера и фотосессии на рассвете, на закате и даже под палящим солнцем в сорокоградусную жару.

«По вечерам мы зажигаем огоньки, становится более атмосферно. Если проходить по лавандовым рядам, то на самом деле это невероятная сказка. Когда походишь по ряду, начинают разлетаться мотыльки, бабочки. Это аромат, который невозможно передать словами, безумно красиво и здесь невероятно просто», - рассказала экскурсовод Дарья Молчанова.

Цветет лаванда в Ростовской области всего месяц. А нашим курортам точно есть, что предложить туристам - от многообразия кругом голова.

В начале июля на подъезде к Крымскому мосту была зафиксирована пробка в 13 километров. Это связано с потоком желающих отдохнуть на полуострове и тщательным досмотром, который необходимо пройти, чтобы проехаться по мосту.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
США передают Украине кассетные боеприпасы
17:26 В стране и мире
Видео
Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
16:34 В стране и мире
Видео
Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
15:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа
14:11 Армия
Видео
Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.