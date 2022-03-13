СМИ: тело пропавшей в Москве модели нашли в чемодане в Липецке

В Липецке было обнаружено тело 23-летней модели Гретты Ведлер, девушка пропала еще год назад, передают «Известия». По информации издания, тело погибшей находилось в чемодане в багажнике машине.

Как утверждается, на данный момент подозреваемого в преступлении задержали на месте обнаружения тела.

По информации СМИ, девушка исчезла год назад из столичного отеля. Кроме того, о ее исчезновении заявил в полицию ее друг. С его слов, Ведлер прекратила отвечать на звонки с конца февраля прошлого года.

В начале февраля в Москве было найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010». Местоположение останков следователям указал ее муж, тогда обвиняемый в убийстве. По данным следствия, мужчина убил жену во время ссоры, после чего расчленил тело и вынес останки из дома.