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Роспотребнадзор назвал алкогольную интоксикацию причиной отравления детей на Урале

Игнат Далакян
20:32 08.07.2023
Роспотребнадзор обнаружил в напитках только незаявленный в составе краситель.
Роспотребнадзор назвал алкогольную интоксикацию причиной отравления детей на Урале
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com
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Причиной группового отравления детей алкоголем в Первоуральске стали не сами напитки, а интоксикация от них. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Свердловской области.

«Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. По показателям качества выявлено одно несоответствие», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, в напитках был обнаружен незаявленный в составе краситель. На данный момент идет разбирательство с изготовителем.

«Таким образом причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Свердловской области, отравились подростки 2009 и 2010 годов рождения, которые компанией распивали спиртное в поселке Пильная на берегу пруда. Десять детей госпитализировали, у семерых в крови нашли этанол в различной концентрации.

Ранее массовое отравление произошло в Санкт-Петербурге после выпускного учеников гимназии по окончании девятого класса. После празднования выпуска в одном из ресторанов города некоторых подростков увели на скорой помощи с острой кишечной инфекцией.

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