Девятиклассники массово отравились после выпускного в Петербурге

Выпускной, на котором собралось около 90 человек, проходил 24 июня в ресторане на канале Грибоедова.

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Ученики гимназии Выборгского района Санкт-Петербурга массово отравились после выпускного по окончании девятого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что некоторых подростков увезли на скорой с острой кишечной инфекцией. Собеседники издания рассказали, что праздник, на котором собралось около 90 человек, проходил в субботу, 24 июня, в ресторане на канале Грибоедова. На следующий день школьники, а также некоторые родители и учителя пожаловались на недомогание.

Представители гимназии отметили, что учебное заведение не отрицает факт отравления. В ресторане в свою очередь заявили, что по этому поводу с ними никто не связывался. По данным издания, участники торжественного мероприятия ели рыбу, пили морс и воду.

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