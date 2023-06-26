В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Девятиклассники массово отравились после выпускного в Петербурге

Максим Крюков
18:28 26.06.2023
Выпускной, на котором собралось около 90 человек, проходил 24 июня в ресторане на канале Грибоедова.
Девятиклассники массово отравились после выпускного в Петербурге
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ученики гимназии Выборгского района Санкт-Петербурга массово отравились после выпускного по окончании девятого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что некоторых подростков увезли на скорой с острой кишечной инфекцией. Собеседники издания рассказали, что праздник, на котором собралось около 90 человек, проходил в субботу, 24 июня, в ресторане на канале Грибоедова. На следующий день школьники, а также некоторые родители и учителя пожаловались на недомогание.

Представители гимназии отметили, что учебное заведение не отрицает факт отравления. В ресторане в свою очередь заявили, что по этому поводу с ними никто не связывался. По данным издания, участники торжественного мероприятия ели рыбу, пили морс и воду.

Ранее в Россельхознадзоре назвали причину отравления людей шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске. Оказалось, что отравление сальмонеллой произошло из-за просроченного куриного мяса в наггетсах. По данным ведомства, красноярские предприниматели поставляли мясо без соответствующих документов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что посол США в РФ передавала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа
16:43 В стране и мире
Видео
Бывший профессор МФТИ Голубкин получил 12 лет за госизмену
15:37 В стране и мире
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть
14:09 В стране и мире
Видео
Суд приговорил убийцу «колбасного короля» Мавриди к 20 годам колонии
13:29 В стране и мире
Видео
Белоусов доложил о стабилизации ситуации с наличными после роста спроса на 30%
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.